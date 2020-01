Dainik Bhaskar Jan 03, 2020, 12:32 PM IST

मेलबर्न. दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सितंबर 2019 से लगी आग में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई। यहां बेहतर कार्रवाई न करने को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की काफी आलोचना हो रही है। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे मॉरिसन से गुस्साए पीड़ितों ने हाथ नहीं मिलाया। एक व्यक्ति ने कहा, ‘‘तुम्हें यहां से एक भी वोट नहीं मिलेगा, तुम मूर्ख हो।’’ मॉरिसन का 13 से 16 जनवरी तक भारत दौरा है। वे इसे रद्द कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के करीब 1.2 एकड़ जंगल में फैली आग में अब तक 1400 से ज्यादा घर खत्म हो गए। 500 से ज्यादा लोगों को समुद्री जहाज द्वारा रेस्क्यू किया गया। अभी भी करीब 3 हजार पर्यटकों और 1 हजार स्थानीय लोगों के फंसे होने की आशंका है।

WATCH: Australia's climate change denying PM Scott Morrison confronted by constituents in fire-stricken Cobargo, New South Wales.



"I really don't want to shake your hand."



"You're an idiot, mate. You really are."



"Don't come back. You're not welcome."pic.twitter.com/mPst4BYQgy