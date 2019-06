Dainik Bhaskar Jun 29, 2019, 10:21 AM IST

टोक्यो. जापान के ओसाका में आयोजित जी-20 समिट में 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने नेता शामिल हुए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्रप्रमुखों से समिट के इतर मुलाकात की। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री के साथ ट्विटर पर एक फोटो शेयर की। मॉरिसन ने लिखा- मोदी कितने अच्छे हैं। वहीं, समिट के तीसरे सेशन के दौरान मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच कुछ पल की अनौपचारिक मुलाकात हुई। मोदी ने ट्रम्प को चीयरअप किया।

मॉरिसन के दूसरे ट्वीट में वे अन्य राष्ट्रों के नेताओं के साथ नजर आए। उन्होंने लिखा- समिट का पहला दिन बहुत ही फायदेमंद रहा। कई मामलों पर कई नेताओं से बातचीत हुई। इसमें सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले आतंकी कंटेंट पर लगाम लगाने के साथ बेहतर व्यापार प्रक्रिया पर भी बात हुई।

Productive first day at the #G20OsakaSummit highlighting the importance of dialogue, free & open trade + what we can do to stop terrorist content being shared on social media https://t.co/NMFOdiHV4E pic.twitter.com/hYA7N8I7TH