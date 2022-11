Hindi News

ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट ऑफिस के बाहर नस्लभेदी साइनबोर्ड: लिखा- भारतीय फोटो नहीं ले सकते; आपत्ति पर माफी मांगी

ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक पोस्ट ऑफिस के बाहर नस्लभेदी साइनबोर्ड लगाया गया है। जिसमें लिखा गया है कि भारतीय फोटो नहीं ले सकते। इसको लेकर वहां रह रहे भारतीयों ने आपत्ति जताई है। भारतीय समुदाय के सैंकड़ों लोग इसे रेसिस्ट से जोड़कर देख रही है। हालांकि विवाद बढ़ता देख ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ने माफी मांगी और कहा कि वे इसे जल्द हटा लेंगे।

क्या लिखा था बोर्ड पर

एडिलेड के रंडल मॉल इलाके के एक पोस्ट ऑफिस के बाहर एक साइन बोर्ड पर अंग्रेजी के बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा- Due to our lighting and quality of Photo background, we unfortunately can not take Indian photos...। जिसके बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ। भारतीय समुदाय के लीडर राजेंद्र पांडे ने कहा कि मुझे लगा कि वे वास्तव में मेरे रंग के बारे में बात कर रहे थे। राजेंद्र ने बताया कि कई लोगों ने इसे पर्सनली लिया है।

ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ने अपने बयान में कहा कि वहां भारतीय फोटो की मंजूरी के लिए नियम अलग है।

टेलीकॉम मिनिस्टर बोली- ऐसी बातें अनअक्सेप्टेबल

मामले के तुल पकड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम मिनिस्टर और एनएसडब्ल्यू लेबर पार्टी की अध्यक्ष मिशेल रोलैंड ने कहा-एडिलेड पोस्ट ऑफिस के बाहर साइन बोर्ड पर लिखी बातें अनअक्सेप्टेबल है। मैंने ऑस्ट्रेलिया पोस्ट को लिखा है। जल्द ही अपडेट दूंगी।

टेलीकॉम मिनिस्टर मिशेल रोलैंड ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट जारी किया।

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया पोस्ट की प्रवक्ता ने कहा कि यह साइनबोर्ड बड़ी संख्या में इंडियन पासपोर्ट और वीजा एप्लिकेशन के उनके साथ दिए गए फोटो के कारण रिजेक्ट होने का नतीजा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय फोटो की मंजूरी के लिए नियम अलग है और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया पोस्ट उसके क्राइटेरिया को पूरा करने सक्षम नहीं है।