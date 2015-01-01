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ट्रम्प की जिद पर तंज:ओबामा बोले- अगर कोई व्हाइट हाउस में छिप जाए तो हम नेवी सील कमांडो भेजकर उसे खदेड़ देंगे

वॉशिंगटन3 मिनट पहले
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फोटो 23 नवंबर 2010 की है। इस दिन नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के सैनिकों पर हमला किया था। ओबामा ने इस बारे में अफसरों से जानकारी ली थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव हार चुके हैं। हालांकि, उन्होंने हार कबूल नहीं की है और वे कानूनी पैंतरे आजमा रहे हैं। 3 नवंबर के बाद से ट्रम्प व्हाइट हाइस से ज्यादा बाहर नहीं निकले। अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उनकी जिद पर तंज कसा है। एक इंटरव्यू के दौरान ओबामा ने कहा- अगर कोई व्हाइट हाउस के किसी कोने में छिपकर बैठ जाता तो मैं उसे अपने नेवी सील कमांडो की टीम भेजकर बाहर निकलवा देता।

अमेरिका ही नहीं दुनिया में नेवी सील्स को सबसे खतरनाक कमांडो दस्ता माना जाता है। नेवी सील कमांडोज ने ही 2 मई 2011 की रात पाकिस्तान के ऐबटाबाद में अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था।

ओबामा का तंज
ओबामा शुक्रवार को अपनी किताब ‘ए प्रॉमिस्ड लैंड’के प्रमोशन के सिलसिले में मशहूर टीवी शो ‘जिमी किमेल लाइव’में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। ज्यादातर सवाल मनोरंजक किस्म के थे। इसी दौरान जिमी ने ओबामा से पूछा- क्या व्हाइट हाउस में ऐसी कोई जगह है, जहां कोई निकाले जाने के डर से छिप जाए और उसे खोजना मुश्किल हो? बराक ने हंसते हुए जवाब दिया- मुझे लगता है कि वहां छिपने वाले किसी भी व्यक्ति को हम अपने नेवी सील कमांडो भेजकर खदेड़ सकते हैं।

ट्रम्प का नाम नहीं लिया
शो के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब ओबामा को ट्रम्प का नाम लेना चाहिए था, लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे परहेज किया। हालांकि, छिपने वाले सवाल के बाद ओबामा कुछ संजीदा हुए और उम्मीद जताई कि सत्ता हस्तांतरण का काम आसानी और शांति से पूरा हो जाएगा।

सत्ता हस्तांतरण कब शुरू होगा
अमेरिका में सरकार बदलने पर कामकाज की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। यही टीम ट्रांजिशन कराती है। अब तक इसने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज की मीटिंग की बाद यह नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद ट्रम्प के पास व्हाइट हाउस छोड़ने के अलावा कोई संवैधानिक रास्ता नहीं होगा। उनके द्वारा चुनावी धांधली के मामलों पर फैसला भी तब तक आ जाएगा।

ओबामा ने एक सवाल के जवाब में कहा- 2008 में जब मैं राष्ट्रपति बना तो जॉर्ज बुश जूनियर ने अपने अफसरों को आदेश दिया था कि वे ट्रांजिशन के काम को तेजी से पूरा करें। तब आर्थिक मंदी का दौर था। हमें एक-दूसरे का सम्मान करना होगा।

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