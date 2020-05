दैनिक भास्कर May 04, 2020, 01:56 PM IST

ब्रसेल्स. बेल्जियम के प्रधानमंत्री कोयन गिंस का मास्क पहनने की कोशिश करते एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में गिंस मास्क कभी सिर पर तो कभी आंखों के ऊपर पहन रहे हैं। दो-तीन बार कोशिश के बाद भी वे सफल नहीं हो पाए। इसका सोशल मीडिया पर यूजर्स ने खूब मजाक उड़ाया। हालांकि, हैरी पोर्टर की लेखिका जेके रोलिंग ने उनका बचाव किया है।

फिलहाल, गिंस को कानून मंत्री के साथ ही मास्क समेत सुरक्षात्मक उपकरणों की देश भर में आपूर्ति की निगरानी का काम दिया गया है। इसी को लेकर 30 अप्रैल को वे एक वर्कशॉप गए थे, जहां मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरण तैयार किए जाते हैं। यहीं वे मास्क पहनने की कोशिश करते नजर आए थे।

सोशल मीडिया पर एक यूजर्स ने लिखा- बेल्जियम कोरोनावायरस से ऐसे निपट रहा है।

ब्रि़टेन की पूर्व विशेष सलाहकार लॉरा राउंड ने ट्वीट किया- इस बीच बेल्जियम में उनके उप प्रधानमंत्री को ऐसी स्थिति से जूझना पड़ा।

Meanwhile in Belgium... their deputy prime minister getting to grips with the situation. pic.twitter.com/NPnelc6shd