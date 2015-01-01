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  • Donald Trump Joe Biden News LIVE | US Election 2020 Results Day 3 Updates; Read Latest US Presidential Election Today Latest News

US इलेक्शन LIVE:बाइडेन बोले- राजनीति कभी-कभी गंदी हो जाती है, पर अंत में हम ही जीतेंगे; काउंटिंग रोकने वाली ट्रम्प की अर्जी खारिज

वॉशिंगटन3 मिनट पहले
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अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के तीन दिन बाद भी स्पष्ट तौर पर हार और जीत साफ नहीं हो सकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हार मानने को तैयार नहीं हैं। वे काउंटिंग रोकने की मांग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, बाइडेन को अब तक 253 जबकि ट्रम्प को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं।

अपने होम स्टेट डेलावेयर के विलमिंग्टिन में बाइडेन ने कहा कि राजनीति कभी-कभी गंदी हो जाती है। जब तक हर वोट नहीं गिना जाता, तब तक धैर्य बनाए रखें। इसमें कोई शक नहीं कि जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो हम ही विजेता होंगे।

LIVE अपडेट्स...

आज 4 राज्यों पर नजर : 3 में बाइडेन और 1 में ट्रम्प को उम्मीद
NYT के मुताबिक, आज चार राज्यों में गिनती पर नजर रहेगी। चारों ही राज्यों में कुछ क्षेत्रों की काउंटिंग बची है।
एरिजोना : दो काउंटीज मेरीकोपा और पाइमा में काउंटिंग जारी है। यहां बाइडेन को अब तक 69 जबकि ट्रम्प को 46 हजार वोट मिले हैं।
जॉर्जिया : यहां गुरुवार को ट्रम्प 18 हजार वोट से आगे थे। अब यह लीड सिर्फ 2 हजार बची है।
नेवादा : यहां भी करीबी मुकाबला। बाइडेन को 11 जबकि ट्रम्प को 8 हजार वोट मिले।
पेन्सिलवेनिया : ट्रम्प को यहां गुरुवार को एक लाख 60 हजार वोटों की बढ़त थी। अब ये 37 हजार बची।

ट्रम्प ने कहा- मेरे खिलाफ साजिश
CNN के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रम्प दो दिन की चुप्पी के बाद मीडिया के सामने आए। एक छोटा बयान दिया। कहा- चुनाव नतीजे मेरे खिलाफ चल रही साजिश का नतीजा हैं। चुनाव में अवैध वोटिंग हुई। अब सीक्रेट काउंटिंग चल रही है। डेमोक्रेट्स मुझे दूसरे कार्यकाल से रोकना चाहते हैं। वे चुनाव पर डाका डालना चाहते हैं। अगर वैध यानी लीगल वोटों की ही गिनती होती तो मैं आसानी से जीत जाता। खास बात ये है कि ट्रम्प सिर्फ अपनी बात कहकर चले गए। न तो आरोपों के समर्थन में कोई सबूत दिया और न ही मीडिया के सवालों के जवाब दिए।

ट्रम्प को कोर्ट से भी झटका
मिशिगन की एक स्थानीय अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की काउंटिंग रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। बुधवार देर रात जज ने कहा- कानूनी तौर पर काउंटिंग रोकना सही नहीं है। एब्सेंटी बैलट की टैली तैयार की जा चुकी है। इसको कोई भी देख सकता है। गिनती सही तरीके से चल रही है। राज्य के किसी भी हिस्से में वोटों की गिनती रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ट्रम्प कैम्पेन का दावा है कि मिशिगन में एब्सेंटी बैलट के लिए जो एक हजार बॉक्स लगाए गए थे, उनमें फर्जी वोट्स भी हैं। लिहाजा, इनकी गिनती न की जाए।

अमेरिका में क्या चल रहा है
पेन्सिलवेनिया में ट्रम्प ने मंगलवार को 6 लाख पॉपुलर वोटों से बढ़त हासिल की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुरुवार को बताया कि यह आंकड़ा कम होकर सिर्फ 50 हजार रह गया है। अब भी ढाई लाख वोटों की गिनती बाकी है। ये ज्यादातर मेल इन और पोस्टल बैलट हैं। जॉर्जिया में भी यही स्थिति है। यहां भी ट्रम्प की लीड कम हुई है। ट्रम्प यहां 3 हजार 486 पॉपुलर वोटों से आगे हैं। यहां सिर्फ 18 हजार 936 वोटों की गिनती बाकी है।

ट्रम्प को अपनी ही पार्टी में समर्थन नहीं
ट्रम्प चुनावी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन, अब उनकी ही पार्टी के लोग इससे सहमत नहीं। उटाह के सीनेटर मिट रोमनी ने कहा- लोकतंत्र में हर वोट की गिनती जरूरी है। लोकतंत्र, संविधान और अमेरिकी लोगों पर भरोसा रखें। काउंटिंग बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। सीनेटर पैट टूमी ने कहा- पेन्सिलवेनिया में कानूनी तौर पर हुई वोटिंग का हर वोट गिना जाना चाहिए, चाहे यह प्रॉसेस कितना ही लंबा क्यों न हो। आखिर में हर पार्टी को नतीजों को स्वीकार करना चाहिए। फिर वे चाहे जीतें या हारें।

‘वोटों की चोरी रोको....’
नतीजों को लेकर ट्रम्प के समर्थक गुस्से में हैं। अमेरिका के कई शहरों में वे प्रदर्शन कर रहे हैं। फीनिक्स में कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। ट्रम्प समर्थकों ने बैनर और झंडे लेकर नारेबाजी की। एक नारा था- वोटों की चोरी रोको। इस दौरान कुछ लोग हाथ में रायफल और गन लिए नजर आए। ट्रम्प के एक बुजुर्ग समर्थक डेल विलियम्स ने कहा- साफ तौर पर हमारे मतों की चोरी हुई है। मेरे हिसाब से ट्रम्प एरिजोना आसानी से जीते हैं। वे पूरा जीत चुके हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स धांधली से उन्हें रोकना चाहते हैं।

विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में ट्रम्प समर्थक डेमोक्रेट्स पर वोट चुराने का आरोप लगा रहे हैं।
विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में ट्रम्प समर्थक डेमोक्रेट्स पर वोट चुराने का आरोप लगा रहे हैं।

वहीं, बाइडेन समर्थक काउंटिंग के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि हर वोट की गिनती जरूरी है।

अटलांटा में बाइडेन का एक समर्थक।
अटलांटा में बाइडेन का एक समर्थक।
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