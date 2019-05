म्यूनिख. मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू जर्मनी की दो बड़ी कार निर्माता कंपनियां हैं। इनकी प्रतिस्पर्धा दुनियाभर में मशहूर है। लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली ये कंपनियां एक दूसरे के कर्मचारियों, इंजीनियरों, डिजाइनरों और मैनेजमेंट के अधिकारियों को अपनी ओर लाने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन, बीएमडब्ल्यू ने हाल ही में एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसने मर्सिडीज बेंज के समर्थकों का दिल भी जीत लिया है।

मर्सिडीज के सीईओ डीटर जेट्से हाल ही में रिटायर हुए हैं। उनके रिटायरमेंट पर बीएमडब्ल्यू ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में डीटर के हमशक्ल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें वे अपने कर्मचारियों और कंपनी को विदा कह रहे हैं। वीडियो के आखिर में लिखा है, 'इतने साल तक प्रेरणादायी प्रतिस्पर्धा देने के लिए आपका शुक्रिया।' यह वीडियो जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूट्यूब पर इसे करीब 30 लाख और फेसबुक पर करीब 20 लाख व्यू मिल चुके हैं। दोनों कंपनियों के समर्थक बीएमडब्ल्यू की इस कोशिश की सराहना कर रहे हैं।

Retirement is when you can leave your past behind and embrace your future. 😉#BMW #Mercedes #Zetschehttps://t.co/S0njE4CNfp pic.twitter.com/wK1sLm2gS8