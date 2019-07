Dainik Bhaskar Jul 04, 2019, 10:38 AM IST

शिकागो. विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने बुधवार को घोषणा की कि वह 737 मैक्स में हुए दो दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिवारों को 100 मिलियन डॉलर (करीब 688 करोड़ रुपए) की वित्तीय मदद करेगा। दो विमान हादसों में 346 यात्री मारे गए थे। इंडोनेशिया में पिछले साल अक्टूबर में विमान हादसे में 189 लोग मारे गए थे, जबकि इथियोपिया में इस साल 10 मार्च को हुए प्लेन क्रैश में 157 लोगों की मौत हो गई थी।

शिकागो की कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वह पीड़ित परिवारों की शिक्षा, जीवनयापन बेहतर करने और उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने का काम करेगी। इसके लिए कंपनी स्थानीय सरकारों और गैर सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी।

