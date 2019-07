Dainik Bhaskar Jul 30, 2019, 08:53 AM IST

साओ पाउलो/रियो डी जेनेरियो. दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में सोमवार को जेल में दो गुटों के बीच हुए संघर्ष में 57 कैदियों की मौत हो गई। इनमें से 16 कैदियों के सिर को काट दिया गया। यह समस्या तब देखने में आ रही है जब देश में जेलों की संख्या कम है और यहां क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, उत्तरी अल्तामीरा शहर की जेल में यह संघर्ष सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे हुआ। कमांडो क्लास ए गिरोह ने कमांडो वेरमेल्हो या रेड कमांडो गिरोह के सेल में आग लगा दी। अधिकतर कैदियों की मौत आग में जलने से हुई। दो सुरक्षाकर्मियों को भी बंदी बनाया गया था लेकिन उसे बाद में रिहा कर दिया गया।

52 dead, including 16 beheaded: Hours-long fighting broke out in #Altamira prison in #Brazilhttps://t.co/HCtVJgsT6e pic.twitter.com/gOJLxk84Lt