ब्रासीलिया (ब्राजील). ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में द्यिपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, 'चेन्नई की मुलाकात ने हमारी यात्रा को एक नई ऊर्जा और गति दी है। बिना एजेंडा एक-दूसरे के देशों की स्थिति, वैश्विक परिस्थिति और मन को जानने के प्रयास में हमल सफल रहे। चेन्नई में जो बातें हुईं, उस पर हमारी टीमें फॉलोअप कर रहीं हैं। मुझे विश्वास है कि इन चीजों को आगे बढ़ाने में हमारी सुविधा और बढ़ती जाएगी।'

आगे भी मुलाकात जारी रखने का भरोसा

जिनपिंग की बात पर सहमति जताते हुए मोदी ने कहा, 'आपकी बात सही है कि व्यापार द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भ में महत्वपूर्ण विषय है। व्यापार पर द्विपक्षीय स्तर पर हमारी जो चर्चाएं हुईं हैं, उसके कुछ ठोस नतीजे लाने में अगर हम सफल होते हैं, तो बहुत सी चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे।' मोदी ने जिनपिंग से कहा, '2014 में ब्राजील में ही हमारी पहली मुलाकात हुई थी। यहां से हमारी यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा आज घनिष्ठ मित्र के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। आप मेरे यहां आए और मुझे अपने गांव ले गए। पांच साल के भीतर इतना विश्वास और इतना मित्रतापूर्ण संबंध बनना अपने आप में बड़ी बात है। आगे भी हमारी मुलाकात होती रहेंगी।'

सीमा संबंधित मामलों पर बैठक कराने का निर्णय

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेन्नई में दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में उनकी मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने 2020 में चीन में तीसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए माोदी को आमंत्रित किया, जिसके लिए तारीख और स्थल बाद में तय की जाएगी। मोदी और जिनपिंग ने विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और आरसीईपी सहित बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों देशों की सीमा से संबंधित मामलों पर विशेष प्रतिनिधियों की एक और बैठक करने का फैसला किया। इसमें सीमा क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व को दोहराया जाएगा।

पुतिन से रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्राजील के ब्रासीलिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। माेदी ने पुतिन से रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के ताैर-तरीकों तथा आपसी मुद्दाें पर चर्चा की। पुतिन के साथ बैठक के दाैरान मोदी ने कहा, 'लगातार मुलाकाताें और बातचीत से हमारे संबंध मजबूत हुए हैं।’ रूस के सुदूर पूर्व व्लादिवोस्तोक शहर में सितंबर में पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) में दाेनाें नेताओं की मुलाकात हुई थी। इसके दाे माह बाद उनकी यह दूसरी बैठक है।पुतिन ने माेदी काे अगले साल मई में रूस में विक्ट्री डे समाराेह में शामिल हाेने के लिए न्याेता दिया। माेदी ने कहा कि खुशी की बात है कि जल्द ही फिर मुलाकात हाेगी।

ब्राजील के राष्ट्रपति के भोज में शामिल होंगे मोदी

माेदी गुरुवार काे सांस्कृतिक प्रस्तुति कार्यक्रम और ब्राजील के राष्ट्रपति की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन का थीम नवाचार भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि है। ब्रिक्स में 14 नवंबर को सभी नेता एक प्रतिबंधित सत्र में हिस्सा लेंगे, जो बंद कमरे में हाेने वाला सत्र होगा। मोदी बाद में ब्रिक्स प्लेनरी बैठक में भाग लेंगे, जहां नेता अपने देश के आर्थिक विकास के लिए अंतर-ब्रिक्स सहयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इस बीच व्यापार और निवेश एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद एक ब्रिक्स संयुक्त घोषणा-पत्र जारी किया जाएगा।

ब्राजील के राष्ट्रपति को दिया भारत आने का निमंत्रण

मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत आने का निमंत्रण दिया। जायर बोल्सोनारो ने मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए भारत आने का भरोसा दिया।

