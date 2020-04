दैनिक भास्कर Apr 29, 2020, 04:18 PM IST

लंदन. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पिता बन गए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड कैरी साइमंड्स ने बुधवार को एक बेटे को जन्म दिया। दंपती ने एक स्टेटमेंट में कहा, ‘‘आज सुबह लंदन के हॉस्पिटल में स्वस्थ बेटा हुआ।’’ उनके प्रवक्ता ने जानकारी दी की मां और बेटा दोनों स्वस्थ्य हैं। जॉनसन और उनकी गर्लफ्रेंड ने नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) के डॉक्टरों का आभार जताया है।

विपक्ष के नेता केर स्टार्मर ने ट्वीट किया, ‘‘वंडरफुल न्यूज, बोरिस जॉनसन और कैरी साइमंड्स को बहुत बधाई।’’

Wonderful news. Many congratulations to Boris Johnson and Carrie Symonds. https://t.co/x3jD1cQUqY

स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकाक ने ट्वीट किया, ‘‘बोरिस और कैरी के लिए बहुत रोमांचित हूं।’’

So thrilled for Boris and Carrie. Wonderful to have a moment of unalloyed joy!