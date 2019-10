Dainik Bhaskar Oct 30, 2019, 10:25 AM IST

लंदन. ब्रिटेन में 12 दिसंबर को आम चुनाव होगा। समय से पहले चुनाव कराने का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का प्रस्‍ताव हाउस ऑफ कॉमन्‍स में पारित हो गया है। इसके लिए 438 सांसदों ने वोट दिया, जिसमें मतदान कराने के पक्ष में 438 और विरोध में 20 सांसदों ने मतदान किया। सीएनएन ने बताया कि इसके बाद संसद की मंजूरी के लिए सदन में कानून पेश किया जाएगा। इससे पहले यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच ब्रेग्जिट की तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 करने पर सहमति भी बन गई।

बीबीसी के मुताबिक, चुनाव के नतीजे 13 दिसंबर को आ जाएंगे। पिछले पांच साल में यह तीसरा आम चुनाव है। 1923 के बाद पहली बार दिसंबर में आम चुनाव होगा। विपक्षी लेबर पार्टी ने भी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा दिसंबर में आम चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

इसी बीच लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बन ने ट्वीट किया- बदलाव का यह सही समय है। मैंने हमेशा से कहा है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं।

It's time for real change for the many, not the few.



We can propel a people-powered Labour government into office.#GE2019 #VoteLabour2019pic.twitter.com/zEm9zKA5mI