दैनिक भास्कर Apr 30, 2020, 06:45 PM IST

ओटावा. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जानकारी दी है कि उनका एक मिलिट्री हेलिकॉप्टर, ग्रीस के तट से गायब हो गया है। इसमें छह जवान सवार थे।

बुधवार को ग्रीस के आउटलेट मिलिटायर. जीआर ने बताया था कि कनाडा का सिकोरस्की सीएच-124 एंटी-सबमरीन युद्धक हेलिकॉप्टर आइयोनियन सागर के सीफेलोनिया द्वीप के पश्चिम में गायब हो गया। इसमें छह लोग सवार थे। एक सदस्य की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि पांच लोग लापता है। जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार शाम को ट्वीट किया, ‘‘नाटो के ऑपरेशन में शामिल कनाडाई हेलिकॉप्टर ग्रीस के तट से लापता हो गया है। उसकी खोज और बचाव के प्रयास चल रहे हैं। मैनें नेशनल डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सज्जन से बात की है। जल्द से जल्द अपडेट जानकारी दी जाएगी।’’

A Canadian helicopter involved in Op REASSURANCE with NATO allies has gone missing off the coast of Greece. I have spoken with Minister @HarjitSajjan, and search and rescue efforts are currently underway. Updates will be provided as soon as possible.