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  • China Mobilized In Propaganda To Improve Wuhan's Image, Publicity From TV Series To Opera Shows

चीनी प्रोपेगेंडा:वुहान की छवि सुधारने के लिए प्रोपेगेंडा में जुटा चीन, टीवी सीरीज से लेकर ओपेरा शो के जरिए हो रहा प्रचार

बीजिंगएक घंटा पहले
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  • वुहान के कई अस्पताल विदेशी एक्जिक्यूटिव को बुलाकर सुविधाएं दिखा रहे
  • कम्युनिस्ट पार्टी के काम की जमकर तारीफ की जा रही

कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत चीन के शहर वुहान से हुई। संदेह है कि यह वायरस वहां के मीट मार्केट से फैला। कुछ विशेषज्ञ यह आरोप भी लगाते रहे हैं कि वायरस को वुहान के लैब में तैयार किया गया। इन सब खबरों से वुहान की छवि दुनियाभर में कमजोर हुई। साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की साख पर भी बट्टा लगा।

चीन अब वुहान की निगेटिव छवि को बदलने में लग गया है। इसके लिए वहां की सरकार टीवी, अखबार और इंटरनेट की मदद ले रही है। साथ ही कई बिजनेस इवेंट के जरिए भी वुहान को बेहतर बताने की कोशिश हो रही है। चीनी सरकार ने 20 एपिसोड की एक टीवी सीरीज बनवाई है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वुहान की जनता ने इस महामारी का सामना किया। कैसे वहां के डॉक्टरों और सरकारी मशीनरी ने कोरोनो को मात दी। टीवी सीरीज को विश्वसनीय बनाने के लिए इसमें चीन के कई बड़े सितारों से काम लिया गया है। इसके अलावा सरकारी नियंत्रण वाले अधिकांश मीडिया हाउस ने भी वुहान के गुणगान वाले कार्यक्रम बीते कुछ समय में प्रसारित किए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कोई शक नहीं कि वुहान के लोगों ने गजब की संघर्ष क्षमता दिखाई। लेकिन, यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि चीन की सरकार ने कई गलतियां की। इसमें बीमारी का देर से खुलासा करने और लॉकडाउन के दौरान अमानवीय नियम-कानून बनाना भी शामिल हैं। लोग उन गलतियों को लेकर सवाल न उठाएं इसलिए वहां की सरकार लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही है।

चीन का दावा पर्यटकों के स्वागत के लिए फिर तैयार है वुहान

चीनी के कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डॉक्टरों की तारीफ करने वाले एक ओपेरा शो को स्पॉन्सर किया है। साथ ही कई ऐसी खबरें पुश की गई हैं जिसमें यह बताया गया है कि वुहान पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। शहर के कुछ अस्पतालों ने अपनी सुविधाओं का बखान करने के लिए विदेशी एक्जिक्यूटिव्स को आमंत्रित करना शुरू किया है।

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