Dainik Bhaskar Jan 16, 2019, 10:29 AM IST

बीजिंग. चीन ने चांद पर कपास के बीज अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है। चीन की ओर से चांद पर भेजे गए रोवर चांगी-4 पर कपास के बीज अंकुरित हुए हैं।

यह पहला मौका है, जब इंसानों की दुनिया से परे चांद पर कोई पौधा पनप रहा है। वैज्ञानिकों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इनको उम्मीद है कि जल्द ही आलू के बीज भी अंकुरित होंगे।

First in human history: A cotton seed brought to the moon by China's Chang'e 4 probe has sprouted, the latest test photo has shown, marking the completion of humankind's first biological experiment on the moon pic.twitter.com/CSSbgEoZmC