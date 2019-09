Dainik Bhaskar Sep 20, 2019, 03:27 PM IST

वॉशिंगटन. स्वीडन की 16 साल की छात्रा ग्रेटा थनबर्ग के आह्वान पर शुक्रवार को दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन किए गए। इनमें मुख्य रूप से स्कूली छात्र शामिल हुए। न्यूयॉर्क प्रशासन ने 11 लाख बच्चों को इसकी अनुमति दी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में करीब एक लाख लोग सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन 27 सितंबर तक चलेंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा विरोध माना जा रहा है। इससे पहले मार्च में भी वैश्विक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें दुनियाभर में 16 लाख लोगों ने भाग लिया था।



थनबर्ग के मुताबिक, शुक्रवार को 139 देशों में लगभग 4638 कार्यक्रम हुए। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन होने वाला है। इसके लिए ग्रेटा न्यूयॉर्क पहुंची हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली ग्रेटा थनबर्ग क्लाइमेट समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के फ्लाइमाउथ से नौका से 15 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंची थीं। कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सके, इसके लिए उन्होंने बोट से यात्रा की थी।

Incredible pictures as Australia’s gathering for the #climatestrike

This is the huge crowd building up in Sydney.

Australia is setting the standard!

Its bedtime in New York...so please share as many pictures as you can as the strikes move across Asia to Europe and Africa! pic.twitter.com/7eAPUQPq5C