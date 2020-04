दैनिक भास्कर Apr 08, 2020, 09:17 AM IST

वॉशिंगटन/रोम/बीजिंग. दुनियाभर में कोरोनावायरस से अब तक 82 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। 14 लाख लोग संक्रमित हैं, जबकि तीन लाख दो हजार से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक, अमेरिका में 24 घंटे में लगभग दो हजार लोगों ने दम तोड़ा। यहां अब तक 12 हजार 841 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और कनेक्टिकट में एक दिन में 1,024 लोगों की जान गई है। उधर, चीन में कोरोना का एपिसेंटर रहे वुहान में बुधवार को 76 दिनों का लॉकडाउन खत्म हो गया।

अमेरिका: 12 हजार से ज्यादा मौतें

अमेरिका में अब तक 12 हजार 841 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां चार लाख लोग संक्रमित हैं। बीबीसी के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ को और पहले ही महामारी को लेकर चेतावनी जारी करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका संगठन की फंडिंग पर रोक लगाएगा। डब्ल्यूएचओ केवल चीन केंद्रित है। हालांकि, थोड़ी देर के बाद ही कहा कि मैं ये नहीं करूंगा। वहीं, ट्रम्प ने कहा कि ब्रिटेन ने हमसे 200 वेंटिलेटर्स मांगे हैं। हमारे पास अभी 8,675 वेंटिलेटर है और आगले कुछ दिनों में एक लाख दस हजार होंगे। इनमें से कुछ विदेशों में भी भेजे जाएंगे।

ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने 100 करोड़ डॉलर दान किए

ट्विटर के संस्थापक और कार्यकारी निदेशक जैक डोर्सी ने बुधवार को कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में 100 करोड़ डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। डोर्सी ने मंगलवार को ट्वीट किया, “कोरोना से जुड़े राहत कार्यों के लिए मैं अपनी स्क्वेयर इक्विटी के 100 करोड़ डॉलर (मेरी संपत्ति का 28%) से एक छोटी एलएलसी शुरू करने जा रहा हूं।” उन्होंने अपने ट्वीट में वैश्विक कोरोनो संकट से उबरने के बाद दुनिया भर की लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों को फंड करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि फंडिंग में पूरी तरह पारदार्शिता बरती जाएगी और इससे जुड़े सभी योगदानों का लेखा-जोखा ट्विटर पर जारी किया जाएगा।

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz