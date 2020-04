दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 08:42 AM IST

वॉशिंगटन/रोम/लंदन. दुनियाभर में कोरोनावायरस से 13 लाख 46 हजार 555 लोग संक्रमित हैं। इससे 74 हजार 693 की मौत हो चुकी है। वहीं, दो लाख 78 हजार 695 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। उधर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में ले जाया गया। रविवार रात जॉनसन को अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहीं, इटली (16,523) और स्पेन (13,341) के बाद अमेरिका में भी मरने वालों की संख्या दस हजार के पार हो गई है। वहीं, सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क में शटडाउन 29 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। चीन में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। एएफपी के मुताबिक, यह जनवरी से पहली बार है, जब यहां संक्रमण से किसी की जान नहीं गई।

धर्म के आधार पर कोरोना के मरीजों का वर्गीकरण न करें : डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने धर्म या नस्ल के नाम पर कोरोना के मरीजों का वर्गीकरण न करने की हिदायत दी है। संगठन के स्वास्थ्य आपदा कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माईकल रेयान ने कहा, “कोई कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोरोना के मरीजों का नस्ल, धर्म या मत के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए।” एक भारतीय संवाददाता द्वारा दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से बहुतायत में कोरोना फैलने संबंधी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह बात कही। रेयान ने कहा कि डब्ल्यूएचओ इस्लामी और अन्य धार्मिक नेताओं के साथ संपर्क में है और धार्मिक आयोजन टालने के लिए उनसे चर्चा कर रहा है। रमजान के महीने के बारे में भी दिशानिर्देश तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाओं को उन्होंने अस्वीकार्य बताया।

ब्रिटेन: विदेश मंत्री डोमिनिक प्रधानमंत्री ने कामकाज संभाला

ब्रिटेन में सोमवार को तीन हजार 802 नए मामले और 439 नई मौतें दर्ज की गई। बीबीसी के मुताबिक, कोरोना से संक्रमित प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सोमवार को स्थिति खराब होने के बाद इंटेसिंव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया। उनकी गैर-मौजूदगी में उनका कार्यभार विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब संभालेंगे। डोमिनिक ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि सरकार की कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।

मोदी ने जॉनसन के जल्द ठीक होने की कामना की

Hang in there, Prime Minister @BorisJohnson! Hope to see you out of hospital and in perfect health very soon.