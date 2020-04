दैनिक भास्कर Apr 26, 2020, 08:55 AM IST

वॉशिंगटन. दुनिया में कोरोनावायरस से अब तक 29 लाख 20 हजार 954 लोग संक्रमित हैं। दो लाख तीन हजार 272 की मौत हो चुकी है, जबकि आठ लाख 36 हजार 811 ठीक हुए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक, अमेरिका में 24 घंटे में 2494 लोगों की जान जा चुकी है। देश में मौतों का कुल आंकड़ा 54 हजार 256 हो गया है। वहीं यहां नौ लाख 60 हजार 651 संक्रमित हैं।

कोरोनावायरस : सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देश

ये आंकड़े https://www.worldometers.info/coronavirus/ से लिए गए हैं।

अमेरिका: ट्रम्प ने प्रेस ब्रीफिंग बंद की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोरोना को लेकर व्हाइट हाउस में होने वाले डेली प्रेंस ब्रीफिंग को बंद कर दिया है। उन्हें ट्वीट किया- प्रेंस ब्रीफिंग का कोई मतलब नहीं है। इसकी कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, जब पक्षपाती मीडिया शत्रुतापूर्ण सवालों के अलावा कूछ नहीं पूछता और फिर सच्चाई या तथ्यों की सही रिपोर्टिंग नहीं करता। उन्हें उससे रेटिंग्स मिलती हैं और अमेरिकी नागरिकों को फेक न्यूज के अलावा कूछ नहीं मिलता। इसमें समय देना बेकार है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रम्प कई बार पत्रकारों से उलझते भी नजर आए हैं। उन्होंने शुक्रवार को किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था और वहां से बाहर चले गए थे।

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!