Dainik Bhaskar Feb 08, 2020, 10:03 AM IST

बीजिंग/नई दिल्ली. कोरोनावायरस की वजह से चीन के हुबेई प्रांत में फंसे केरल के 15 छात्र शुक्रवार रात कोच्चि पहुंच गए। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि छात्र पहले चीन के कुंमिंग एयरपोर्ट से बैंकॉक पहुंचे थे। फिर एयर एशिया के विमान से यहां आए। एयरपोर्ट पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद सीधे उन्हें कलामसेरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया। वहीं, चीन में अब तक 722 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों का आंकड़ा दो दशक पहले चीन-हॉन्गकॉन्ग में सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) से मरने वालों से भी ज्यादा हो गया है। नोवेल कोरोनावायरस और सार्स एक ही श्रेणी के वायरस हैं। 2002-2003 में चीन और हॉन्गकॉन्ग में सार्स से लगभग 650 लोगों की मौत हुई थी। दुनियाभर में 120 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

केरल में पिछले चार दिनों से कोरोनावायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने शुक्रवार को राज्य आपदा की घोषणा को वापस ले लिया। तीन मामलों की पुष्टि होने के बाद 3 फरवरी को राज्य आपदा घोषित किया गया था। हालांकि, राज्य में 3014 लोगों को निगरानी में रखा गया है। इनमें से 61 अलग-अलग अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में हैं।

उधर, कोरोनावायरस से संक्रमण की वजह से जापान के बंदरगाह पर ही छोड़े गए जहाज में कई भारतीय भी फंसे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को ट्वीट किया- कई भारतीय क्रू मेंबर्स दल और यात्री कोरोनावायरस की वजह से जहाज पर फंसे हैं। अब तक किसी की भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। हम उन पर नजर बनाए हुए हैं।

Many Indian crew & some Indian passengers are onboard the cruise ship #DiamondPrincess quarantined off Japan due to #Coronavirus. None have tested positive, as per the latest information provided by our Embassy @IndianEmbTokyo. We are closely following the developments.