दैनिक भास्कर May 24, 2020, 09:13 AM IST

वॉशिंगटन. दुनिया में अब तक 54 लाख 1 हजार 612 लोग संक्रमित हैं। 22 लाख 47 हजार 151 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3 लाख 43 हजार 804 हो गया है। वहीं, अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा 98 हजार 683 लोगों की जान गई है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क में मार्च के बाद पहली बार एक दिन में मरने वालों की संख्या 100 से कम दर्ज की गई है।

We lost 84 New Yorkers to COVID-19 yesterday. By any normal standard this is a hideous number. But we are thankful this number has fallen below 100 for the first time since late March.