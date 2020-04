दैनिक भास्कर Apr 18, 2020, 08:12 AM IST

वॉशिंगटन. दुनिया में कोरोनावायरस से अब तक 22 लाख 50 हजार लोग संक्रमित हैं। एक लाख 54 हजार जान जा चुकी है। पांच लाख 71 हजार 577 ठीक भी हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख टेड्रोस एडहॉनम गेब्रेसिएसस ने शुक्रवार को कहा कि महामारी के कारण सभी देशों को वन्यजीवों के मांस के व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। इन बाजारों में ज्यादातर जगहों पर स्वाच्छता का अभाव होता है। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि चीन में मृतकों की संख्या अमेरिका से भी ज्यादा है। उनका यह बयान तब आया, जब कहा गया कि महामारी का केंद्र रहे चीन के वुहान शहर में 1,290 और मौतें हुई हैं।

गेब्रेसिएसस ने कहा- वेट मार्केट (मांस बाजार) तभी दोबारा खोले जाने चाहिए, जब यहां पूरी तरह फूड सेफ्टी और स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा- नए वायरस का 70% जानवरों से आए हैं। फिलहाल, हम जानवरों से इंसान में संक्रमण को और बेहतर तरीके से रोकने और समझने की कोशिश में लगे हैं।

"WHO has worked closely with the @OIEAnimalHealth & @FAO to develop guidance on the safe operation of markets.

Because an estimated 70% of all new viruses come from animals, we also work together closely to understand & prevent pathogens crossing from animals to humans"-@DrTedros