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कोरोना दुनिया में:कोलंबिया में अगस्त के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित, US प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन की रिपोर्ट निगेटिव

वॉशिंगटन5 मिनट पहले
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दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। गुरुवार को यहां 12 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए। माना जा रहा है कि सरकार फेस्टिव सीजन के दौरान सख्त पाबंदियां लगा सकती है। (फाइल)
  • दुनिया में अब तक 7.52 करोड़ से ज्यादा संक्रमित, 16.67 लाख मौतें हो चुकीं, 5.28 करोड़ स्वस्थ
  • अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1.76 करोड़ से ज्यादा, अब तक 3.17 लाख लोगों ने गंवाई जान

दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7.52 करोड़ के ज्यादा हो गया। 5 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 16 लाख 67 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं। अमेरिका और जर्मनी के बाद कोलंबिया में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह छुट्टियों के दौरान लोगों का प्रतिबंधों को नजरअंदाज करना माना जा रहा है। गुरुवार को यहां 12 हजार से ज्यादा केस सामने आए।

राष्ट्रपति ने चेतावनी दी
कोलंबिया में गुरुवार को कुल 12 हजार 196 केस सामने आए। इसके पहले अगस्त में एक दिन में 13 हजार 55 मामले सामने आए थे। यहां अब तक कुल 14 लाख 68 हजार 795 मामले सामने आ चुके हैं। इसी दौरान 39 हजार 787 लोगों की मौत भी हुई है। राष्ट्रपति इवान डुके ने गुरुवार को हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों के साथ मीटिंग की। इसके बाद जारी बयान में लोगों को चेतावनी दी। कहा- फेस्टिव सीजन में संयम बरतें, क्योंकि संक्रमण कम होने की बजाए तेजी से फैल रहा है।

कोलंबिया सरकार का कहना है कि जनवरी 2021 के पहले वैक्सीनेशन शुरू होना मुश्किल है। हालांकि, सरकार इसके लिए सभी तैयारियां कर चुकी है। दक्षिण अमेरिकी देशों ब्राजील के अलावा कोलंबिया ही सबसे ज्यादा प्रभावित है।

बाइडेन को राहत
अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की टेस्ट रिपोर्ट गुरुवार रात निगेटिव आई। उनके व्हाइट हाउस एडवाइजर सेड्रिक रिचमंड गुरुवार को ही पॉजिटिव पाए गए थे। वे कई दिन से बाइडेन के लगातार संपर्क में थे। बाइडेन की प्रवक्ता ने कहा- प्रेसिडेंट इलेक्ट का कोरोना टेस्ट कराया गया था। उनकी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। उनके एडवाइजर मिस्टर रिचमंड पॉजिटिव पाए गए थे।

प्रेसिडेंट इलेक्ट अगले हफ्ते सार्वजनिक तौर पर वैक्सीनेशन कराएंगे। दूसरी तरफ, हेल्थ मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि राज्यों को भेजी जाने वाली वैक्सीन डोजेस में सोमवार से काफी तेजी आएगी।

अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की गुरुवार रात कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई। उनके एक सलाहकार गुरुवार को ही पॉजिटिव पाए गए थे। (फाइल)
अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की गुरुवार रात कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई। उनके एक सलाहकार गुरुवार को ही पॉजिटिव पाए गए थे। (फाइल)

सऊदी में वैक्सीनेशन शुरू
सऊदी अरब ने गुरुवार से अपने यहां कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। पहली वैक्सीन देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. तौफीक अल रबिह को लगाई गई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। देश में अब तक तीन लाख 60 हजार 516 मरीज मिल चुके हैं। इनमें 6 हजार 91 जान गंवा चुके हैं।
वैक्सीन लगवाने के बाद डॉ. तौफीक ने कहा कि यह एक बड़ी समस्या के खत्म होने की शुरुआत है। उन्होंने देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत का ऐलान किया। अब तक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बहरीन और रूस अपने यहां यह ड्राइव शुरू कर चुके हैं।

कोरोना प्रभावित टॉप-10 देशों में हालात

देश

संक्रमितमौतेंठीक हुए
अमेरिका17,625,729314,99110,176,485
भारत9,977,834144,8299,520,044
ब्राजील7,111,527184,8766,177,702
रूस2,762,66849,1512,202,540
फ्रांस2,409,06259,361180,311
तुर्की1,955,68017,3641,721,607
ब्रिटेन1,913,27765,520N/A
इटली1,906,37767,2201,203,814
स्पेन1,782,56648,596N/A
अर्जेंटीना1,517,04641,3651,347,914

(आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं)

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