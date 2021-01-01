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कोरोना दुनिया में:फाइजर ने कहा- कोविड-19 के नए वैरिएंट्स को काबू करने पर रिसर्च जारी, व्हाइट हाउस में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन

वॉशिंगटनएक घंटा पहले
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ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के बाद अब ब्राजील में भी कोविड-19 का नया वैरिएंट सामने आया है। वैक्सीन कंपनी फाइजर ने कहा है कि वो नए वैरिएंट्स पर काबू के लिए बूस्टर्स पर रिसर्च कर रही है। (फाइल) - Dainik Bhaskar
ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के बाद अब ब्राजील में भी कोविड-19 का नया वैरिएंट सामने आया है। वैक्सीन कंपनी फाइजर ने कहा है कि वो नए वैरिएंट्स पर काबू के लिए बूस्टर्स पर रिसर्च कर रही है। (फाइल)
  • दुनिया में अब तक 10.08 करोड़ से ज्यादा संक्रमित, 21.65 लाख मौतें हो चुकीं, 7.28 करोड़ स्वस्थ
  • अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.60 करोड़ से ज्यादा, अब तक 4.35 लाख लोगों ने गंवाई जान

दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.08 करोड़ के ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 21 लाख 65 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं। वैक्सीन कंपनी फाइजर ने कहा है कि कोविड-19 के जो नए वैरिएंट्स सामने आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए वैक्सीन बूस्टर रिसर्च जारी है। कंपनी का यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों ने सबसे पहले फाइजर के वैक्सीन को ही मंजूरी दी थी।

बूस्टर होगा कारगर
CNN से बातचीत में कंपनी के सीईओ एल्बर्ट बोउरला ने कहा- कोविड-19 के कुछ नए वैरिएंट्स सामने आए हैं। इन पर हम ग्राउंडवर्क कर रहे हैं। उम्मीद है कि वैक्सीन बूस्टर तैयार कर लिए जाएंगे जो इन नए वैरिएंट्स पर भी कारगर साबित होंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन वैरिएंट्स से भी डरने की जरूरत नहीं है लेकिन, हमें सतर्क रहना होगा और इससे जुड़ी हर चीज को बारीकी से देखना होगा। एक बार जब हमें इन वैरिएंट्स की जानकारी मिल जाती है तो हम बहुत तेजी से इन्हें काबू में करने की कोशिश करते हैं।

कमला हैरिस को दूसरा डोज लगाया गया
अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को मंगलवार को कोरोनावायरस वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया गया। इसके लिए वे मैरिलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पहुंचीं। बाद में हैरिस ने कहा- मेरे वैक्सीन का डोज पूरा हो गया है। इसमें मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। हैरिस के साथ उनके पति डग एमहॉफ ने भी वैक्सीनेशन कराया।

अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। कमला ने कहा- ज्यादा से ज्यादा अमेरिकियों को यह वैक्सीन लगवाना चाहिए।
अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। कमला ने कहा- ज्यादा से ज्यादा अमेरिकियों को यह वैक्सीन लगवाना चाहिए।

व्हाइट हाउस में वैक्सीनेशन ड्राइव
जो बाइडेन के व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद यहां के सैकड़ों कर्मचारियों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। CNN से बातचीत में एक अफसर ने कहा- हम सैकड़ों कर्मचारियों को वैक्सीन दे चुके हैं और जो बचे हैं उन्हें कुछ हफ्तों में वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट् एग्जीक्यूटिव ऑफिस के तहत आने वाले कर्मचारियों को वैक्सीनेट किया गया है। अब भी कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम हैं। इन्हें भी जल्द ही वैक्सीनेट किया जाएगा।

कोलंबिया के डिफेंस मिनिस्टर कार्लोस होम्स की मौत
साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया के डिफेंस मिनिस्टर कार्लोस होम्स की कोरोना के संक्रमण से मंगलवार को मौत हो गई है। उनके भाई जोस रेनन ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें 13 जनवरी को राजधानी बोगोटा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

कोरोना प्रभावित टॉप-10 देशों में हालात

देश

संक्रमितमौतेंठीक हुए
अमेरिका26,011,222435,45215,767,413
भारत10,690,279153,75110,358,328
ब्राजील8,936,590218,9187,798,655
रूस3,756,93170,4823,174,561
UK3,689,746100,1621,662,484
फ्रांस3,079,94374,106219,152
स्पेन2,697,29456,208N/A
इटली2,475,37285,8811,897,861
तुर्की2,442,35025,3442,322,511
जर्मनी2,158,59453,8371,844,000

(ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus/ के मुताबिक हैं)

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