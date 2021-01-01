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कोरोना दुनिया में:कनाडा के पास वैक्सीन का ओवर स्टॉक होगा; जर्मनी में कोरोना टेस्ट के लिए डॉग स्क्वॉड को ट्रेनिंग

वॉशिंगटनएक घंटा पहले
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WHO ने कुछ दिन पहले कहा था कि अमीर देश कोरोना वैक्सीन की बड़े पैमाने और जरूरत से ज्यादा खरीद कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट बताती है कि आने वाले महीनों में कनाडा के पास एक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के 10 डोज मौजूद होंगे। (फाइल) - Dainik Bhaskar
WHO ने कुछ दिन पहले कहा था कि अमीर देश कोरोना वैक्सीन की बड़े पैमाने और जरूरत से ज्यादा खरीद कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट बताती है कि आने वाले महीनों में कनाडा के पास एक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के 10 डोज मौजूद होंगे। (फाइल)
  • दुनिया में अब तक 10.48 करोड़ से ज्यादा संक्रमित, 22.76 लाख मौतें हो चुकीं, 7.66 करोड़ स्वस्थ
  • अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.71 करोड़ से ज्यादा, अब तक 4.61 लाख लोगों ने गंवाई जान

दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.48 करोड़ से ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22 लाख 76 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं। दुनिया के गरीब देशों में वैक्सीन की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन कनाडा जैसे अमीर देशों में इसका ओवर स्टॉक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडाई सरकार के पास एक व्यक्ति के लिए करीब 10 वैक्सीन डोज मौजूद हैं।

कंपनियों से सीधी डील
‘द गार्डियन’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडाई सरकार ने कोवैक्स के साथ वैक्सीन की एक और डील की है। आने वाले कुछ ही महीनों में यहां हर व्यक्ति के लिए औसतन 9.6 डोज मौजूद होंगे। दूसरी तरफ, दुनिया के कई गरीब देशों में अब तक वैक्सीन का नाम-ओ-निशान मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडाई सरकार ने वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों से सीधी डील की है। चिली और न्यूजीलैंड ने भी ऐसी ही डील की हैं। इसके पास भी जरूरत से ज्यादा वैक्सीन का स्टॉक होगा। इनमें से ज्यादातर वैक्सीन कोवैक्स हैं।

जर्मनी में टेस्टिंग का नया तरीका
जर्मनी का एक वेटरनरी क्लीनिक डॉग स्क्वॉड के जरिए कोरोना सैम्पल टेस्ट करा रहा है। यहां स्निफर डॉग्स की ह्यूमन सलाइवा (लार) के जरिए टेस्टिंग की जा रही है। इसकी एक्यूरेसी 94% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्क्वॉड में शामिल डॉग्स कोरोना को गंध से पहचान लेते हैं। इसके लिए जर्मन आर्मी की स्निफर डॉग यूनिट की मदद भी ली गई है। शुरुआती तौर पर तीन साल के बेल्जियन शेफर्ड और एक साल के स्पेनियल डॉग को ट्रेंड किया गया था। अब ये रोजाना की टेस्टिंग कर रहे हैं।

हनोवर यूनिवर्सिटी फॉर वेटरनरी के डॉक्टर होल्गर वोक ने कहा- हमने शुरुआत में इस स्टडी के तौर पर शुरू किया था। 94 फीसदी कामयाबी मिली। अब यह साफ हो चुका है कि ये डॉग्स कोरोना संक्रमित की पहचान कर सकते हैं।

जर्मनी का एक वेटरनरी क्लीनिक डॉग स्क्वॉड के जरिए कोरोना सैम्पल टेस्ट करा रहा है। इसके लिए जर्मन आर्मी की स्निफर डॉग यूनिट की मदद भी ली गई है।
जर्मनी का एक वेटरनरी क्लीनिक डॉग स्क्वॉड के जरिए कोरोना सैम्पल टेस्ट करा रहा है। इसके लिए जर्मन आर्मी की स्निफर डॉग यूनिट की मदद भी ली गई है।

नए वैरिएंट्स के लिए वैक्सीन की तैयारी
एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर एक और काम को अंजाम देने के लिए मिशन मोड पर हैं। दोनों ने कोविड-19 की नेक्स्ट जेनरेशन वैक्सीन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इस वैक्सीन का सबसे अहम पहलू यह है कि यह किसी भी कोरोना वैरिएंट के खिलाफ कारगर साबित होगी।

अमेरिका में अब तक 4 लाख 50 हजार लोगों की मौत
जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी द्वारा बुधवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में अब तक 4 लाख 50 हजार 88 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। यह करीब एक साल का आंकड़ा है। संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, बीच में इसकी रफ्तार कम हुई थी। देश में 2 करोड़ 71 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक, अमेरिका में पहला मामला 29 फरवरी 2020 को सामने आया था।

टॉप-10 देश, जहां अब तक सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए

देश

संक्रमितमौतेंठीक हुए
अमेरिका27,150,457461,93016,906,778
भारत10,791,123154,74210,479,508
ब्राजील9,339,420227,5638,236,864
रूस3,901,20474,6843,365,367
UK3,871,825109,3351,804,913
फ्रांस3,251,16077,595228,472
स्पेन2,881,79359,805N/A
इटली2,570,60889,3442,043,499
तुर्की2,492,97726,2372,379,070
जर्मनी2,239,94359,3861,954,000

(ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus/ के मुताबिक हैं)

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