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कोरोना दुनिया में:वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोरोना का एक मरीज मिला, 20 लाख लोग 5 दिन तक लॉकडाउन में रहेंगे

पर्थ/लंदनएक घंटा पहले
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  • दुनिया में अब तक 10.35 करोड़ से ज्यादा संक्रमित, 22.37 लाख मौतें हो चुकीं, 7.51 करोड़ स्वस्थ
  • अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.67 करोड़ से ज्यादा, अब तक 4.52 लाख लोगों ने गंवाई जान

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होटल के एक सिक्योरिटी स्टाफ के संक्रमित मिलने के बाद 5 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। पर्थ मेट्रोपोलिटन एरिया और साउथ वेस्ट रीजन में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। इस एरिया में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं।

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मार्क मैकगोवन ने रविवार को ऐलान किया कि लोग सिर्फ जरूरी खरीदारी, मेडिकल, एक्सरसाइज या ऐसे जॉब के लिए ही निकल सकेंगे, जिन्हें घर से नहीं किया जा सकता। स्कूल, ज्यादातर बिजनेस, इंटरटेनमेंट वेन्यू और धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं।

CNN के मुताबिक, मैकगोवन ने कहा कि यह बहुत गंभीर स्थिति है। हम में से हर एक को कम्यूनिटी में वायरस फैलने से रोकने के लिए कोशिश करनी होगी। लॉकडाउन वाले इलाकों की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर राज्य की राजधानी पर्थ में रहते हैं।

क्वारैंटाइन सेंटर बनाए गए होटल में तैनात था गार्ड
पॉजिटिव पाया गया शख्स एक होटल की सिक्योरिटी में तैनात था। इस होटल को क्वारैंटाइन फैसिलिटी बनाया गया है। यहां कोरोना के 4 मरीज एडमिट थे। इनमें से 2 ब्रिटेन में मिले नए वैरिएंट और 1 साउथ अफ्रीका में मिले स्ट्रेन से संक्रमित है। ये ज्यादा तेजी से फैलते हैं।

इस गार्ड ने 26 और 27 जनवरी को 12-12 घंटे की शिफ्ट की। जिस फ्लोर पर वह तैनात था, वहां ब्रिटेन के वैरिएंट से संक्रमित मरीज थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गार्ड में भी यह संक्रमण हो सकता है।

27 लाख आबादी वाले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अब तक कोरोना काबू में है। राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, यहां महामारी शुरू होने के बाद से महज 902 केस मिले हैं। अभी सिर्फ 12 एक्टिव केस हैं। 800 से ज्यादा केस दूसरे देशों से लौटे थे। सिर्फ 100 लोकल लोग वायरस से संक्रमित हुए। पूरे आस्ट्रेलिया में अब तक 28,818 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें 909 की मौत हुई है।

साढ़े 7 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर

दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.35 करोड़ से ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22 लाख 37 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

एस्ट्राजेनेका यूरोपियन यूनियन में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाएगी
यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सला वोन डेर ने कहा है कि फार्मा कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने उन्हें यूरोपियन यूनियन के लिए वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने का भरोसा दिया है। यह कंपनी साल के पहले 4 महीनों में एक्स्ट्रा 90 लाख डोज सप्लाई करेगी। इस दौरान कंपनी कुल 4 करोड़ डोज देगी।

यह सप्लाई तय समय से एक सप्ताह पहले शुरू की जाएगी। वैक्सीनेशन में देरी की वजह से यूरोपियन कमीशन पहले ही आलोचना झेल चुका है।

कोरोना से लड़ाई के लिए 3 करोड़ पाउंड जुटाने वाले बुजुर्ग संक्रमित
100 साल के कैप्टन टॉम मूर को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन मूर ने पिछले साल नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए लाखों पाउंड जुटाए थे। इसके बाद से उन्हें हीरो की तरह देखा जाने लगा। मूर की बेटी ने बताया कि पिछले सप्ताह उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

लोकल मीडिया के मुताबिक, निमोनिया का इलाज चलने की वजह से अब तक मूर को वैक्सीनेट नहीं किया गया था। पिछले अप्रैल में 100 साल के होने वाले मूर ने ब्रिटेन में लॉकडाउन के दौरान नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए 3.20 करोड़ पाउंड से ज्यादा जुटाए थे। इसके लिए जुलाई में देश की क्वीन ने उनका सम्मान भी किया था।

कोरोना प्रभावित टॉप-10 देशों में हालात

देश

संक्रमितमौतेंठीक हुए
अमेरिका26,767,229452,27916,403,843
भारत10,758,619154,42810,433,988
ब्राजील9,204,731224,5348,027,042
रूस3,850,43973,1823,300,004
UK3,817,176106,1581,673,936
फ्रांस3,197,11476,057224,406
स्पेन2,830,47858,319N/A
इटली2,553,03288,5162,010,548
तुर्की2,477,46325,9932,362,415
जर्मनी2,225,65957,7771,921,700

(ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus/ के मुताबिक हैं)

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