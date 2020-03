Dainik Bhaskar Mar 12, 2020, 03:10 PM IST

वॉशिंगटन/रोम/बीजिंग. चीन के वुहान शहर से फैला कोरोनावायरस (कोविड-19) अब तक 110 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। वहीं, यहां लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। पहली बार वुहान में संक्रमण का मामला सिंगल डिजिट तक पहुंच गया। बुधवार को यहां केवल 8 नए मामले दर्ज किए गए हैं। चीन के हेल्थ कमीशन ने गुरुवार को बताया कि देश में बुधवार को 15 नए मामले सामने आए और 11 लोगों की मौत हुई।

हेल्थ कमीशन के मुताबिक, चीन में अब तक संक्रमण के 80,793 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जबकि 3,172 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, दुनियाभर में 4,632 लोग मारे गए हैं और 1,26,200 व्यक्ति संक्रमित हैं। हुबेई प्रांत और वुहान में लगभग 5 करोड़ लोग अभी भी लॉक डाउन हैं।

एशिया में कोरोनावायरस

भारत

भारत में अब तक कोरोनावायरस के 73 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार ने कोरोनावायरस को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक, 13 मार्च को शाम 5.30 बजे (12 जीएमटी) से अगले 35 दिन के लिए दुनिया के किसी भी देश के हर व्यक्ति के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। सिर्फ डिप्लोमैटिक और एम्प्लॉयमेंट वीजा को छूट दी गई है। सरकार ने साफतौर पर कहा है कि अगर जरूरी न हो तो भारतीयों को विदेशों में जाने से बचना चाहिए। भारत में रह रहे सभी विदेशियों के वीजा वैध बने रहेंगे।

द.कोरिया

कोरिया सेंटर्स फॉर डिजिज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, 24 घंटे में यहां संक्रमण के 114 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पांच लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 7,869 मामलों की पुष्टि हुई है और 66 लोगों ने जान गवाईं हैं। वहीं, अब तक 333 लोग ठीक हो चुके हैं। द.कोरिया ने देश में अपने चार स्तरीय वायरस ‘रेड लेवल’ की चेतावनी जारी की हुई है। यहां का सबसे ज्यादा प्रभावित शहर डेगू है, जहां संक्रमण के 5,867 मामले हैं।

यूरोप में कोरोना की स्थिति

इटली

यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित देश इटली है। यहां 12,462 लोग संक्रमित हैं और 827 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप कोंटे ने देश के सभी दुकानों, कॉफी बार, पब, रेस्तरां और ब्यूटी सैलून को बंद करने की घोषणा की है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को छुट्टी लेने या घर से काम करने की अपील की है। सरकार ने पूरे देश को मंगलवार को लॉकडाउन कर दिया। इसके बाद देश के करीब 6 करोड़ लोग अपने घरों में बंद हैं। लोगों के बिना कारण घर से निकलने पर रोक है।

फ्रांस

यूरोप में इटली के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश फ्रांस है। मंगलवार को फ्रांस के संस्कृति मंत्री फ्रैंक रिस्टर और पांच सांसद की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फ्रांस24 के मुताबिक, देश में कोरोनावायरस से मरने वाली की संख्या 48 हो गई है। जबकि संक्रमण के 2281 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। यहां मंगलवार को 497 नए मामले दर्ज किए गए।

अमेरिका

सीएनएन के मुताबिक, अमेरिका में संक्रमण का सबसे पहला मामला वॉशिंगटन में सामने आया था। यहां 43 राज्यों में अब तक 1258 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 38 लोगों की जान गई है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को यूरोप पर अगले 30 दिन के लिए ट्रैवल बैन लगा दिया है। यानी यूरोप के देशों से कोई भी यात्री एक महीने तक अमेरिका नहीं जा सकेगा। हालांकि, प्रतिबंध से यूके को छूट दी गई है। ट्रम्प ने कहा, ‘‘यूरोपीय यूनियन (ईयू) कोरोनावायरस से प्रभावित चीन समेत अन्य देशों पर यात्रा संबंधी कोई भी प्रतिबंध लगाने में नाकाम रहा है। हम यूरोप से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 30 दिन का बैन लगा रहे हैं। यूके पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।’’

अमेरिका के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्य

डब्ल्यूचओ ने कोरोनावायरस को महामारी घोषित किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बुधवार को कोरोनावारस को महामारी घोषित कर दिया। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयोसियोस ने कहा कि कोरोना एक ही समय में दुनियाभर में फैल चुकी है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से महामारी को रोकने के लिए तत्काल और आक्रामक कार्रवाई करने की अपील की।

