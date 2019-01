Breaking News : Plane Crash in Tehran, Iran: पायलट ने लैंडिंग के दौरान खो दिया नियंत्रण, एयरपोर्ट की दीवार से टकराने के बाद रिहायशी इलाके में घुसा विमान,10 लोगों के मारे जाने की आशंका

इंटरनेशनल डेस्क, Plane crash in Tehran. की राजधानी में लैंडिंग के दौरान एक कार्गो प्लेन क्रेश हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार्गो प्लेन अपने निर्धारित एयरपोर्ट पर लैंड न कर दूसरी पट्टी पर उतरने की कोशिश कर रहा था जिस कारण हादसा हो गया। यह पट्टी नॉन कॉमर्शियल है और रिहायशी इलाकों से काफी नजदीक है। 707 किर्गिज कार्गो प्लेन में मांस लदा था, जो किर्गिस्तान के बिश्केक से ईरान ले जा रहा था।

The Associated Press quoting Iranian state TV: Boeing 707 Kyrgyz cargo plane crashes west of Tehran amid severe weather, 10 crew feared killed pic.twitter.com/KyoQUyQQeF — ANI (@ANI) January 14, 2019

10 लोग थे सवार : हादसे के वक्त विमान में करीब 10 लोग सवार थे। सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें रनवे से धुआं उठता देखा जा सकता है। इरान के उड्डयन संगठन के प्रवक्ता रेजा जफरजादेह ने स्थानीय मीडिया को बताया कि विमान बोइंग का कार्गो था। लैंडिंग के दौरान उसका नियंत्रण बिगड़ गया। विमान एयरपोर्ट की दीवार से टकराया फिर रिहायशी इलाके में घुस गया।

हादसे के बाद का वीडियो:

Footage shows the site of cargo plane crash near #Iran's Fath Airport pic.twitter.com/D8m1bbg4qA

— Press TV (@PressTV) January 14, 2019