न्यूयॉर्क. यूनाईटेड एयरलाइंस की एक अटेंडेंट ने पिछले दिनों एयरक्रॉफ्ट के विंग पर हवा में वॉक की। यह जानकारी उन्होंने यूनाईटेड एयरलाइंस के वेबसाइट पर लिखे ब्लॉग पर दी। अटेंडेंट ने बताया कि उसने यह वॉक अपने 50वें जन्मदिन पर की।

इस अटेंडेंट का नाम सबरीना स्वेनसन है। वे फ्रैंकफर्ट की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया, "आठ साल पहले पहले लंदन में एयरक्रॉफ्ट के बाहर विंग पर कुछ समय के लिए बाहर रही थी। इस बार बोइंग स्टियरमैन बीप्लैन के टॉप पर खड़ी हुई हूं।"

वॉक करने के पहले ट्रेनिंग ली : वे बताती हैं, "हाल ही में यह सुना था कि वॉशिंगटन में एक जगह है, जहां हवा में विमान के विंग पर चलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने सोचा कि मैं ऐसा कर सकती हूं और ऐसा करने के लिए जन्मदिन से अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता।" सबरीना बताती हैं कि फिर वो दिन आ गया जब मुझे हवा में वॉक करनी थी। मैंने पायलट के साथ उड़ान भरी। एक उचित ऊंचाई पर जाकर पायलट ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। मैंने अपनी सीट छोड़ी और विंग के ऊपर चढ़ गई और विंग के ऊपर एक पोल के पास खड़ी हो गई। हालांकि, सुरक्षा के लिए मुझे चार लंबी केबल से बांधा गया था।"

