टी-20 मैच हार गई इंडिया, लेकिन धोनी ने फील्ड पर जो किया उसने जीत लिया सबका दिल, यूजर्स ने लिखा- आप Real Soldier हैं

इंटरनेशनल डेस्क. न्यूजीलैंड ने तीन मैच की सीरीज के आखिरी टी-20 में भारत को चार रन से हरा दिया। उसने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। इसके साथ भी भारत का न्यूजीलैंड में पहली बार टी-20 सीरीज जीतने का सपना टूट गया। हैमिल्टन में खेले गए आखिरी टी-20 मैच में धोनी ने फील्ड पर जो किया, उसका वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो को देखकर लोगों ने लिखा, धोनी एक महान क्रिकेटर हैं।



वीडियों में क्या है : मैच की पहली पारी में धोनी विकेटकीपिंग कर रहे थे, तभी धोनी का एक फैन दौड़ता हुआ मैदान में आ गया। उसके हाथ में तिरंगा था। वो धोनी के पास पहुंचा और उनके पैर छूने लगा। इसी दौरान धोनी झुके और जमीन पर लगते तिरंगे को फैन के हाथ से खुद ले लिया। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो तिरंगा धोनी के पैर में या फिर जमीन पर लग जाता।

