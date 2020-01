Dainik Bhaskar Jan 04, 2020, 10:56 AM IST

वॉशिंगटन. ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी संस्थानों में पाकिस्तानी सैनिकों के लिए अपने सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने शुक्रवार को कहा कि इससे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और मजबूत होगा। पिछले साल अगस्त 2018 में अमेरिका ने अपने देश में पाकिस्तानी सैनिकों के प्रशिक्षण पर रोक लगा दिए थे। पाकिस्तान और मॉस्को के बीच सैनिकों को रूस के रक्षा केंद्रों में प्रशिक्षण की अनुमति के लिए हुए समझौते के बाद ट्रम्प प्रशासन ने यह कदम उठाया था।

विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा से बात की

अमेरिकी कार्रवाई में शुक्रवार को ईरान की इलीट कुद्स सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के ईरान समर्थित संगठन- पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स (पीएमएफ) के कमांडर अबु महदी अल-मुहंदिस समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ फोन पर बात की और क्षेत्र के हालातों पर चर्चा की।

#Pakistan's Chief of Staff General Bajwa and I spoke today about U.S. defensive action to kill Qassem Soleimani. The #Iran regime’s actions in the region are destabilizing and our resolve in protecting American interests, personnel, facilities, and partners will not waver.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020