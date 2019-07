Dainik Bhaskar Jul 22, 2019, 07:08 PM IST

न्यूजर्सी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रविवार को एक शादी में अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दरअसल, दूल्हा-दुल्हन ट्रम्प के बड़े समर्थक हैं। इसलिए ट्रम्प को भी शादी का न्योता दिया गया। शादी की थीम भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रखी गई थी। ट्रम्प ने समारोह के आखिर में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया। इसी बीच समर्थकों ने वहां ट्रम्प और अमेरिका के नारे लगाए।

Oh what a night! The President @realDonaldTrump surprised my brother and his new wife at their wedding @TrumpBedminster - Huge! pic.twitter.com/MeqCa0fW9y