Dainik Bhaskar Sep 08, 2019, 11:18 AM IST

वॉशिंगटन. पिछले हफ्ते काबुल में हुए तालिबानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अफगानी के राष्ट्रपति अशरफ गनी और तालिबान नेताओं के साथ सीक्रेट मीटिंग रद्द कर दी। यह मीटिंग आज कैंप डेविड में होनी थी।

काबुल में 5 सितंबर को हुए कार धमाके में एक अमेरिकी सैनिक समेत 12 लोगों की मौत हुई थी। ट्रम्प ने शनिवार को ट्वीट किया कि वे सभी लोग सिर्फ झूठा दिलासा देने के लिए अमेरिका आ रहे थे।

ट्रम्प ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी

ट्रम्प ने ट्वीट किया, ‘‘तालिबान के बड़े नेता, अलगाववादी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अमेरिका आ रहे थे। रविवार को मेरी उनके साथ कैम्प डेविड में सीक्रेड मीटिंग होनी थी। दुर्भाग्य से, वे सिर्फ झुठा दिलासा देने के लिए आ रहे थे। उन्होंने काबुल में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें हमारे एक महान सैनिक और 11 लोग मारे गए। मैं तत्काल प्रभाव से यह शांति वार्ता स्थगित करता हूं।’’

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....