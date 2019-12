Dainik Bhaskar Dec 19, 2019, 12:06 PM IST

वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर बुधवार को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव के समर्थन में 230 वोट पड़े, जबकि विरोध में 197 वोट डाले गए। सदन में प्रस्ताव पर बहस के दौरान ही कई ऐसे मौके आए जब सांसदों ने ट्रम्प के पक्ष-विपक्ष में विवादास्पद बयान दिए। हालांकि, इनमें सबसे ज्यादा चर्चित बयान जॉर्जिया के सांसद बैरी लूडरमिल्क का रहा। लूडरमिल्क ने ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग कार्रवाई की तुलना ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने से कर दी।

लूडरमिल्क ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कहा, “मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ईसा मसीह को राजद्रोह के झूठे आरोप में फंसाया गया, तब रोम के गवर्नर ने उन्हें अपने आरोपियों के साथ आमने-सामने आने का मौका दिया। ट्रम्प को इस सुनवाई में जितने अवसर और अधिकार दिए गए, उससे कई ज्यादा अधिकार ईसा मसीह को सजा सुनाने वाले अधिकारी ने उन्हें दिए।”

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ ‘ट्रम्प टू जीसस’ हैशटैग

उनके इस बयान के बाद ट्विटर पर ‘ट्रम्प टू जीसस’ हैशटैग ट्रेंड होने लगा। ट्रम्प पर कार्रवाई के विरोध में ईसा मसीह की बात करने वाले लूडरमिल्क अकेले सांसद नहीं रहे। उनके अलावा पेन्सिलवेनिया से रिपब्लिकन पार्टी से सांसद फ्रेड केलर ने भी वोटिंग से पहले ईसा मसीह के शब्द पढ़े। उन्होंने कहा, “भगवान, उन सभी को माफ कीजिएगा, जिन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं।”

ट्रम्प और ईसा मसीह में सिर्फ एक ही बेगुनाह है: लेखक जेम्स मार्टिन

लूडरमिल्क के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। अमेरिकी लेखक और पादरी जेम्स मार्टिन ने राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए कहा, “ट्रम्प और ईसा मसीह के साथ बर्ताव में कुछ फर्क थे। रोम के अधिकारी ने उन्हें पिटवाया था, रातोंरात जेल भिजवा दिया था और क्रॉस के साथ उन्हें सड़कों पर घुमाया था। बाद में उस अधिकारी ने ईसा को उसी क्रॉस में टांग दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ हुए व्यवहार की ईसा मसीह के साथ तुलना बकवास है। दोनों में से सिर्फ एक ही बेगुनाह है।

Anyone who compares trump to Jesus, as Rep. Loudermilk did today, is obscenely deranged and probably needs to turn in their Christian card.



So sayeth us all.



Amen. pic.twitter.com/2tKERpEY2O