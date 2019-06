लंदन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पत्नी मेलानिया के साथ इंग्लैंड के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। यहां उन्होंने सोमवार को बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात की। इस दौरान एलिजाबेथ ने घोड़े की एक मूर्ति दिखाते हुए पूछा कि ये याद है क्या आपको? इस पर ट्रम्प उलझन में पड़ गए और कहा नहीं याद है। तभी मेलानिया ने कहा 'मेरे हिसाब से ये वही है, जो हमने महारानी को गिफ्ट दिया था।' सोशल मीडिया पर ट्रम्प का मजाक उड़ रहा है।

ट्रम्प ने जुलाई 2018 में विंडसर पैलेस का दौरा किया था। तब उन्होंने यही घोड़े की मूर्ति को गिफ्ट के तौर पर महारानी को दी थी। इस बार ट्रम्प ने महारानी को एक तस्वीर गिफ्ट में दी है। ट्रम्प का सोमवार को बकिंघम पैलेस पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। उन्हें ग्रीन पार्क में बंदूकों की सलामी दी गई।

पत्रकार से सोशल मीडिया पर वाकया शेयर किया

पत्रकार एमिली एंड्रूस ने ट्विटर पर यह वाकया शेयर किया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर ट्रम्प का मजाक उड़ने लगा। एक यूजर ने लिखा, ‘डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रम्प सामान्य शादीशुदा जोड़े की तरह ही हैं। पत्नियां हमेशा गिफ्ट पकड़ती हैं। दोनों मिलकर गिफ्ट सौंपते हैं, लेकिन पति ध्यान नहीं देते कि इसमें क्या है।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘अमेरिकी करदाताओं की कमाई से उपहार दिए जा रहे हैं। यह रुपए ज्यादा जरूरी चीजों में खर्च किए जाने चाहिए।’

Trump was also shown the pewter horse that he’d given the Queen last year in his visit to Windsor. He was asked if he recognised it and he said “no”! Melania came to his rescue and said “I think we gave that to the Queen”. pic.twitter.com/SaIXvhUb7P