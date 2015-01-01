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ट्रम्प का कारोबार:नई पार्टी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प; महामारी में उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर कम हो गई

वॉशिंगटन2 मिनट पहले
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जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव हार चुके हैं। नतीजों की औपचारिक घोषणा बाकी है। अब जितनी बातें बाइडेन को लेकर हो रही हैं, उतनी ही ट्रम्प को लेकर भी। मसलन, ट्रम्प आगे क्या करेंगे? सियासत में रहेंगे या छोड़ देंगे, 2024 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं आदि।

छोटा सा परिचय
74 साल के ट्रम्प अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं। दुनियाभर में कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। रियिलिटी टीवी स्टार बने। इसके बाद सियासत में कदम रखा और अमेरिका के राष्टपति बने।

कई मीडिया ग्रुप्स के मालिक
अमेरिकी मैगजीन ‘पॉलिटिको’ के मुताबिक, ट्रम्प कई छोटे-बड़े मीडिया हाउसेज से जुड़े हैं। वे न्यूजमैक्स आउटलेट को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल, इसका जिम्मेदारी उनके करीबी दोस्त क्रिस रूडी संभाल रहे हैं। उनके पास अमेरिका न्यूज नेटवर्क, सिंक्लेयर ब्रॉडकास्टिंग और देशभर में लोकल टीवी स्टेशन्स भी हैं।

महामारी में 100 करोड़ डॉलर का नुकसान
ट्रम्प परिवार के पास करीब 500 तरह के बिजनेस हैं। उनके नाम से ही कंपनियां हैं। होटल्स, रिसॉर्ट्स और करोड़ों डालर के गोल्फ क्लब। फोर्ब्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महामारी के दौर में ट्रम्प की कंपनियों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। इस दौरान उनकी नेटवर्थ भी 100 करोड़ डॉलर कम हो गई। ट्रम्प के बायोग्राफर माइकल डी‘एंटोनियो के मुताबिक- उन्हें मीडिया से लगाव ज्यादा है। 2016 में जब उन्हें लगा कि वे हिलेरी क्लिंटन से हार जाएंगे तो उन्होंने कैम्पेन के लिए एक मीडिया कंपनी शुरू करने का प्लान बनाया था।

क्या राजनीति छोड़ देंगे ट्रम्प
ट्रम्प के कुछ समर्थकों को लगता है कि वे जल्द सियासत छोड़ देंगे। कुछ का कहना है कि ट्रम्प अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि रिपब्लिकन पार्टी में कुछ उनके समर्थक हैं तो कुछ विरोधी भी। कुछ को लगता है कि ट्रम्प जिमी कार्टर और जॉर्ज बुश सीनियर की तरह राजनीति से दूरी बना सकते हैं। कुछ मानते हैं कि ट्रम्प 2024 में फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे।

आगे का रास्ता बेहद मुश्किल
ट्रम्प जब तक राष्ट्रपति हैं, तब तक उन पर क्रिमिनल केसेज नहीं चल सकते। लेकिन, व्हाइट हाउस से निकलते ही उन्हें कई मामलों का सामना करना पड़ सकता है। लोन, टैक्स बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और महिलाओं को चुप रहने के लिए पैसे देने के कई आरोप उन पर हैं। कुछ की जांच चल रही है।

42.1 करोड़ डॉलर कर्ज
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 42.1 करोड़ डॉलर के लोन तो ऐसे हैं, जिनकी पर्सनल गारंटी ट्रम्प ने दी है। इनमें से ज्यादातर कर्ज दूसरे देशों की बैंकों या कंपनियों से लिया गया है। चार साल में इन्हें चुकाना भी है। आर्थिक मामलों की जांच करने वाली अमेरिकी जांच एजेंसी आईआरएस के मुताबिक, 2010 में ट्रम्प ने एफिडेविट में कहा- 2008 और 2009 के दौरान मेरी कंपनियों को 140 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ। लिहाजा, टैक्स में 7.2 करोड़ की छूट दी जाए।

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