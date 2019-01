Dainik Bhaskar Jan 06, 2019, 11:18 AM IST

बैंकाक. मध्य थाईलैंड के ख्लोंग लुआंग जिले में एक डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हैं।

स्थानीय मीडिया की रविवार रिपोर्ट के मुताबिक, यात्रियों से भरी डबल डेकर बस फनोम फ्राय से बैंकाक की ओर जा रही थी। एक मोड़ पर सामने से आ रहे अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अचानक तेज ब्रेक लगा दिया। इसके कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई।

