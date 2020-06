दैनिक भास्कर Jun 30, 2020, 05:11 PM IST

इस्लामाबाद. डॉ निगार जौहर पाक आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल बनीं हैं। वह पाकिस्तान की पहली महिला हैं जिन्हें पाक आर्मी में थ्री स्टार रैंक मिला है। इसके साथ ही उन्हें पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल भी नियुक्त किया गया है। साल 2017 में निगार को मेजर जनरल बनाया गया था। तब वह यह रैंक हासिल करने वाली तीसरी महिला थीं। निगार पाकिस्तान के श्वाबी जिले के खैबर पख़तुनखवा की रहने वाली हैं।

Major General Nigar Johar, HI (M) promoted as Lieutenant General.

She is the 1st female officer to be promoted as Lieutenant General. The officer has been appointed as 1st female Surgeon General of Pak Army. Lieutenant General Nigar Johar hails from Panjpeer, District Swabi KPK. pic.twitter.com/ytw8YvSz76