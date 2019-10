कोलंबियन नेवी ने इस साल अब तक 163 टन (1,63,000 किलो) कोकीन जब्त की है। बीते दिनों तटरक्षक बलों ने प्रशांत महासागर में 40 फुट की पनडुब्बी से 165 मिलियन डॉलर (करीब 1172 करोड़ रु.) की कोकीन जब्त की थी।

The #Florida @USCG Cutter Valiant took down a narco sub carrying 12k lbs of cocaine in the #EasternPacific, cutting approximately $165 mil from smuggler pockets.



More info and photos here: https://t.co/mSb28nTIzF pic.twitter.com/hS5kRVtV3f