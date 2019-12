Dainik Bhaskar Dec 31, 2019, 08:57 PM IST

सैन फ्रांसिस्को.अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने को कंपनी के क्रू ड्रैगन मिशन का सिमुलेशन वीडियो ट्वीट किया है। सोमवार को जारी इस वीडियो में अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के आकार के स्पेसशिप में चढते नजर आ रहे हैं। इसमें काउंट डाउन, टेक ऑफ और फॉल्कॉन 9 रॉकेट से स्पेसशिप के अलग होने की प्रक्रिया भी दिखाई गई है। इस सिमुलेशन वीडियो में अंतरिक्षयान आईएसएस पर उतरता देखा जा सकता है। नासा ने उम्मीद जताई है कि स्पेस एक्स का अंतरिक्षयान क्रू के साथ आईएसएस के लिए उड़ान भरने के लिए अगले वर्ष की पहली चौथाई तक तैयार हो जाएगा।

यह इस स्पेसशिप का दूसरा परीक्षण होगा। नवम्बर में स्पेस एक्स ने अपने नए पैसेंजर स्पेसक्राफ्ट का सिलसिलेवार स्टेटिक फायर इंजन टेस्ट किया था। इसके बाद अंतरिक्षयात्रियों के साथ इसके लॉन्चिंग का रास्ता साफ हो गया था। इससे पहले अप्रैल में परीक्षण के दौरान स्पेसक्राफ्ट तकनीकी खराबियों के कारण नष्ट हो गया था।

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG