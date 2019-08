Dainik Bhaskar Aug 01, 2019, 09:28 PM IST

लंदन. ब्रिटेन में गुरुवार को दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस के एक विमान की रोमांचकारी लैंडिंग चर्चा में है। दरअसल, बादलों के बीच से विमान रनवे पर उतर रहा है, जो काफी आकर्षक लग रहा है। बादल छाए होने के कारण विमान के पायलट को रनवे नहीं दिखा। इसके बावजूद उसने विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई।

Now that’s how you make a grand entrance. Video credit: Tom Jones pic.twitter.com/ojAOguED4D