सैन फ्रांसिस्को. गूगल के पूर्व सीईओ एरिक श्मिट (64) इस साल जून में कंपनी के बोर्ड मेंबर का पद भी छोड़ देंगे। वो मार्च 2001 से बोर्ड में हैं। श्मिट 2001 से 2011 तक गूगल के सीईओ रहे थे।उनका कहना है कि वो नए टैलेंट को मौका देना चाहते हैं। पिछले साल की शुरुआत में उन्होंने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था। फिलहाल वो टेक्निकल एडवाइजर की भूमिका में हैं और बोर्ड की सदस्यता छोड़ने के बाद भी सलाहकार बने रहेंगे।

After 18 years of board mtgs, I'm following coach Bill Campbell's legacy & helping the next generation of talent to serve. Thanks to Larry, Sergey & all my BOD colleagues! Onward for me as Technical Advisor to coach Alphabet and Google businesses/tech, plus…..