काठमांडू घाटी से ली गई एवरेस्ट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं

इन तस्वीरों को नेपाल के फोटोग्राफर आभूषण गौतम ने अपने कैमरे में कैद किया है

काठमांडू. कोरोना की वजह से दुनिया भर में गाड़ियों का इस्तेमाल कम हुआ है, फैक्ट्रियां बंद हैं। इससे हवा में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। लोगों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से ही प्रकृति के बेहतरीन नजारे देखने को मिल रहे हैं। कई साल के बाद काठमांडू घाटी से हिमालय की बर्फीली चोटियां नजर आई हैं। काठमांडू घाटी से एवरेस्ट करीब 200 किलोमीटर दूर है।

काठमांडू घाटी से ली गई बर्फ से ढ़की दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को नेपाल टाइम्स के फोटोग्राफर आभूषण गौतम ने अपने कैमरे में कैद किया है।

सोशल मीडिया यूजर्स दे रहे प्रदूषण कम करने का सुझाव

सोशल मीडिया यूजर्स इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रदूषण कम करने का सुझाव दे रहे हैं। एक यूजर सुषमा जोशी ने ट्वीट किया क्या हम इसे ऐसे ही रख सकते हैं। नेपाल हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करता है जिससे हमारे स्वस्थ युवा अपनी कारों और मोटरसाइकिल से शहरों को प्रदूषित कर चुके हैं। उन्हें साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए। इससे हमारी हवा स्वच्छ होगी और मंदी के इस दौर में हम करोड़ो डॉलर बचा सकेंगे।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मांग भी उठी

ट्वीटर यूजर मंजीत ढकाल ने ट्वीट किया कि अगर हम सावर्जनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दें तो हमारा आसमान फिर से साफ हो जाएगा। लॉकडाउन में काठमांडू से एवरेस्ट नजर आने के इस अनुभव को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इससे हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और पड़ोसी देश के साथ व्यापारिक घाटा भी कम होगा।