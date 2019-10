Dainik Bhaskar Oct 01, 2019, 01:00 PM IST

बीजिंग. चीन ने अपनी नई मिसाइल डीएफ-41 को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। यह 15 हजार किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी अमेरिका तक पहुंचने में इसे महज 30 मिनट लगेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इसमें अलग-अलग क्षमता वाले 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लगाए जा सकते हैं। चीन कम्युनिस्ट शासन की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी मौके पर मंगलवार को इस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया।

इतनी रेंज किसी मिसाइल की नहीं

कम्युनिस्ट शासन की सालगिरह को ही चीन राष्ट्रीय दिवस के तौर पर भी मनाता है। मंगलवार को राजधानी बीजिंग में इस मौके पर आकर्षक परेड का आयोजन किया गया। इसी दौरान डीएफ-41 को पेश किया गया। मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट सेंटर के मुताबिक, डीएफ-41 दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। यह 9,329 मील (15 हजार किलोमीटर) तक मार कर सकती है। अमेरिका तक पहुंचने में इसे 30 मिनट ही लगेंगे। इसकी एक खासियत इसमें लगने वाले वॉरहेड्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, डीएफ-41 में अलग-अलग क्षमता वाले 10 वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं।

China unveiled its new Dongfeng-17 conventional missiles for the first time in the National Day military parade marking the 70th founding anniversary of the People's Republic of China #PRC70Years #NewChina70Years pic.twitter.com/Xj7zpynaoX