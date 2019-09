Dainik Bhaskar Sep 03, 2019, 02:00 PM IST

इस्लामाबाद. भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने सोमवार को ट्विटर पर एक विदेशी पोर्न स्टार की फोटो शेयर कर उसे कश्मीरी बता दिया। इसके बाद पाकिस्तान की पत्रकार नैला इनायत ने बासित के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने को लेकर यूजर्स ने बासित को जमकर ट्रोल किया।

बासित ने पोर्न स्टार जॉनी सिन्स की तस्वीर शेयर कर लिखा- ‘‘यह अनंतनाग के युसुफ हैं, जिन्होंने पैलेट गन के कारण आंखों की रोशनी खो दी। कृप्या इसके खिलाफ आवाज उठाएं।’’ हालांकि, गलती का इल्म होने पर बासित ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया।

‘बासित ने पोर्न स्टार को कश्मीरी समझने की गलती की’

पत्रकार नैला ने बासित की लिखा- ''अब्दुल बासित ने जॉनी सिन्स को कश्मीरी समझने की गलती की।'' जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही लगातार पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को लेकर झूठे अफवाह फैलाए जा रहे हैं।

Wrong. not mistake.

He did this deliberately.

He is not the first Pak diplomat / minister to tweet wrong images or incorrect info. All of them do it frequently.

Good. They expose themselves. world anyway knows that if it's Pakistani official speaking they ignore it.@talhafbasit