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पाकिस्तान फिर बेनकाब:पूर्व PM नवाज शरीफ को फंडिंग करता था लादेन, उनकी सरकार में कैबिनेट मेंबर रहीं आबिदा हुसैन ने किया खुलासा

इस्लामाबाद2 घंटे पहले
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नवाज शरीफ तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन पर आतंकियों से आर्थिक मदद लेने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
नवाज शरीफ तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन पर आतंकियों से आर्थिक मदद लेने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। (फाइल फोटो)

अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फंडिंग करता था। यही नहीं, उन्हें लादेन का पूरा समर्थन भी मिला हुआ था। यह खुलासा किया है- संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व प्रतिनिधि और नवाज कैबिनेट का हिस्सा रहीं आबिदा हुसैन ने। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आबिदा के हवाले से कहा कि हां! एक समय लादेन ने नवाज शरीफ की मदद की थी। हालांकि यह एक उलझी हुई कहानी है। लादेन नवाज को आर्थिक मदद मुहैया कराता था।

लादेन की मौत से पाकिस्तान का झूठ हुआ था उजागर
नवाज शरीफ तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन पर आतंकियों से आर्थिक मदद लेने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसका इस्तेमाल वे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए करते थे। इसका पता ओसामा बिन लादेन के अंतिम समय में पूरी दुनिया को चला था। अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान के ही एबटाबाद में आधी रात को स्पेशल ऑपरेशन में लादेन को ढेर कर दिया था। पाकिस्तान उस वक्त तक लादेन के अपने देश में होने से इनकार करता रहा था।

2016 में आई किताब में भी लगे थे आरोप
2016 में एक किताब में भी नवाज पर अलकायदा से फंड लेने की बात कही गई थी। पूर्व ISI ऑपरेटिव खालिद ख्वाजा की पत्नी शमामा खालिद ने अपनी किताब खालिद ख्वाजा : शहीद-ई-अमन में खुलासा किया था कि नवाज ने लादेन से फंड लेकर बेनजीर भुट्‌टो की सरकार गिराई थी।

हाल ही में सत्तारूढ़ पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फार्रुख हबीब ने भी आरोप लगाया था कि नवाज ने लादेन से एक करोड़ डॉलर लेकर बेनजीर भुट्टो की सरकार गिराई थी।

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