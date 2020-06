दैनिक भास्कर Jun 13, 2020, 09:20 PM IST

बीजिंग. चीन के झेजियांग राज्य में वेनलिंग शहर के पास शनिवार को हाइवे पर एक तेल टैंकर में धमाका हो गया। हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 117 लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट से आसपास के घरों और फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा। कुछ कार और दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद हाइवे के आसपास के इलाके में धुआं फैल गया।

पुलिस के मुताबिक, सावधानी के मद्देनजर हाइवे को बंद कर दिया गया है। कई लोग अब भी वहां फंसे हैं। बचावकर्मी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

टैंकर से मलबा उड़कर आसपास के घरों पर गिरा

सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इनमें से एक में लोगों का शोरगुल सुनाई दे रहा है और टैंकर से आग निकलती नजर आ रही है। सरकारी टीवी चैनल ''सीजीटीएन'' ने भी इस हादसे का वीडियो पोस्ट किया। इसमें नजर आ रहा है कि टैंकर का मलबा उड़कर आसपास के घरों पर गिर गया।

#BREAKING Oil tank truck exploded on the Ningbo-Taizhou-Wenzhou expressway in east China's Zhejiang Province. The number of casualties and injured remains unknown. pic.twitter.com/0TvZTBemDC