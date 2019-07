Dainik Bhaskar Jul 25, 2019, 03:50 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तीन दिन के अमेरिकी दौरे के बाद गुरुवार को स्वदेश लौट आए। इसी दिन उनकी सरकार का एक साल भी पूरा हो रहा है। एयरपोर्ट के बाहर ही इमरान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुरजोश अंदाज में संबोधित किया। इस भाषण के बाद उनकी विशेष सूचना सलाहकार और देश की सूचना एवं प्रसारण मंत्री फिरदौस आशिक अवान ने एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अवान ने कहा, “यह पहला ऐसा दौरा था जिसमें हमारे पीएम भिखारी बनकर नहीं गए।” दूसरी तरफ, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खान ने अपनी सादगी से अमेरिकी दौरे पर मुल्क के 10 करोड़ रुपए बचाए।

अवान का बयान वायरल

फिरदौस पहले भी कुछ बयान ऐसे दे चुकी हैं जिसकी वजह से सरकार की फजीहत हुई है। आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने एक बार कहा था- हर देश में दहशतगर्दी होती है लेकिन हम इसलिए बदनाम हो जाते हैं क्योंकि अवाम अनपढ़ और गरीब है। पीएम के स्वदेश लौटने के बाद फिरदौस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “सच कहूं तो यह हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा पहला विदेशी दौरा था जिसमें वो भिखारी बनकर नहीं बल्कि मुल्क का फख्र बनकर गए।” उनके इस बयान पर मशहूर पत्रकार नायला इनायत ने ट्वीट किया। कहा- क्या इसका ये मतलब है कि इसके पहले प्रधानमंत्री ने जितने विदेशी दौरे किए, उस सभी में वो भिखारी बनकर गए थे?

Is the information minister implying that PM Imran Khan went as a bhikari in all his previous official visits? pic.twitter.com/gGYd1KxqYZ