Dainik Bhaskar Dec 11, 2019, 09:13 AM IST

कैनबरा. ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के जंगलों में लगी आग लगातार घातक होती जा रही है। दमकलकर्मी इसे बुझाने के लिए महीनों से जुटे हैं। हालांकि, इसमें अब तक ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। आग के चलते जंगल तबाह हो रहे हैं और उनका धुआं शहरों में पहुंच रहा है। आलम यह है कि सिडनी पिछले कई दिनों से धुएं की आगोश में है। इसके चलते वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के स्तर से 11 गुना ऊपर है। शहर में धुआं इतना ज्यादा घना हो गया है कि इससे घरों और ऑफिसों में लगे फायर अलॉर्म एक्टिव होकर बज रहे हैं।

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इससे जुड़ी फोटो पोस्ट की हैं। इनमें कहा जा रहा है कि धुएं के चलते फायर अलार्म बज रहे हैं, जिसके चलते लोगों को अपने घर छोड़कर निकलना पड़ रहा है। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी भी शामिल है। सिडनी में तो खराब दृश्यता और बार-बार अलार्म बजने की वजह से फेरी सर्विस भी बंद कर दी गई है। न्यू साउथ वेल्स राज्य के परिवहन विभाग ने चेतावनी जारी की है कि धुएं की वजह से ट्रेन स्टेशन का फायर अलार्म एक्टिव हो सकता है, जिससे आपात सेवाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।

घने धुएं के बीच खेला गया घरेलू क्रिकेट मैच

न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के बीच सोमवार को खेला गया घरेलू मैच भी घने धुएं में ही हुआ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मैच की एक क्लिप भी शेयर की है। इसमें लिखा, “सिडनी के धुएं के बावजूद गेंदबाज ओ'कीफ ने क्वींसलैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों को अच्छी स्पिन गेंदों पर आउट किया।”

Through the Sydney smoke, Steve O'Keefe wrapped up Queensland's tail with a couple of beauties - and he was PUMPED! #SheffieldShield pic.twitter.com/54asVNZco0