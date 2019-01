था

वीडियो डेस्क। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है शेरों ने ट्रैफिक जाम कर दिया है। दरअसल एक ट्वीट के बाद से वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लिखा गयाकि 'Just your average traffic jam in South Africa ' जिसका मतलब है का ये एवरेज ट्रैफिक जाम है। दरअसल ये वीडियो पुराना है और शेरों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क का है जो साउथ अफ्रीका में है। पार्क ने अपने फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो शेयर किया था।